Екатеринбург, 26 января, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге среди защитников 220-метровой недостроенной телебашни произошёл раскол. Часть из них намерены провести акцию «Обними башню», другие настаивают на необходимости сбора подписей в защиту телебашни, с последующей передачей их президенту России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы YouTube пользователя Red Brave Недостроенная телебашня. Екатеринбург

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитники долгостроя намерены провести акцию «Обними башню», по аналогией с акциями «Обними пруд», которые в 2017 году проводили защитники городского пруда, в акватории которого собирались строить храм-на-воде. В итоге власти и РПЦ отказались от этой идеи, а храм в честь святой великомученицы Екатерины было решено построить на берегу пруда неподалёку от Драмтеатра.

Однако группа защитников телебашни, на созданном в социальной сети Facebook паблике, открестились от «обнимашек».

"Администрация группы не имеет никакого отношения к информации о проведении мероприятия «Обнимем башню», — заявили создатели паблика.

Они напомнили, что 27 января намерены организовать сбор подписей в районе телебашни на углу улиц Куйбышева и 8 Марта, для их последующей передачи президенту.

Напомним, что на данный момент идут подготовительные работы по сносу телебашни, на месте которой планируется построить новую «Ледовую арену».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство телебашни началось в 1983 году. До 1991 года было возведено 220 метров. После распада СССР финансирование прекратилось и стройка была заморожена. Власти пытались найти инвестора для продолжения строительства, но безрезультатно.

В 2013 году на уровне правительства Российской Федерации принято решение исключить недостроенную телебашню в Екатеринбурге из перечня стратегических объектов, на сделки с которыми в России действует мораторий. Вскоре объект был передан на баланс региона.

А в 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория стали собственностью АО «Ледовая арена», 60% которого принадлежит УГМК, а 40% правительству Свердловской области. И уже в начале сентября генеральный директор УГМК Андрей Козицын заявил о том, что телебашня будет снесена, а на её месте будет возведена спортивная ледовая арена.

Однако далеко не все в городе восприняли такие планы с энтузиазмом. Многие воспринимают недостроенную телебашню как символ города и предлагают не сносить, а найти ей иное функциональное применение. Архитекторы и другие специалисты предлагали организовать канатную дорогу, вписать телебашню в архитектурный ансамбль нового храма или сделать из неё сухопутный маяк.

Отметим, что вчера в Екатеринбурге общественники устроили световую инсталляцию на недостроенной телебашне. На ней появились надписи: «2013 Краснознамённая группа», «2018 Телебашня», «Остановитесь пожалуйста». Также появлялись надписи в виде хештегов: #КЗГ и #МояБашня. Организаторами выступили активисты свердловского отделения всероссийского общественного движения «Суть времени». Они напомнили, что пять лет назад власти Екатеринбурга снесли «Краснознамённую группу» и требуют её восстановления на историческом месте.

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