Вашингтон, 26 января, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о сохранении спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе, об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным издания, глава Белого дома объявит о своем решении во время выступления перед конгрессом США 30 января. Таким образом, американский лидер частично отменит указ своего предшественника Барака Обамы от 2009 года, в котором говорится, что тюрьма будет «закрыта как можно скорее».

Кроме того, отменяется пункт, согласно которому все задержанные должны вернуться на родину, быть освобождены или переведены в другие места содержания на территории США.

В документе также говорится о том, что Пентагон и госдеп должны «выработать для президента критерии по содержанию под стражей лиц, захваченных на полях сражений».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что указ Обамы о закрытии тюрьмы Гуантанамо является «кошмарным решением». По его словам, более ста заключенных, выпущенных администрацией бывшего президента страны, вернулись на поле боя.

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Тюрьма Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией Джорджа Буша —младшего для лиц, обвиняемых американскими властями в том числе втерроризме и ведении войны на стороне противника. Спецобъект находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе.

Также известно, что в тюрьме нарушаются права человека, а к заключенным применяются пытки. Так, в 2010 году в тюрьму посадили 15-летнего подростка по подозрению в убийстве американского военнослужащего в Афганистане. Под пытками он признал свою вину и был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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