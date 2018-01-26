Саратов, 26 января, 2018, 08:28 — ИА Регнум. В Саратовской области совершено вооружённое нападение на полицейского. От рук злоумышленников пострадал сотрудник уголовного розыска УМВД по городу Калуге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Keith Allison Арест

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Уточняется, что нападение было совершено накануне вечером в Саратовском районе, 25 января, когда страж порядка находился при исполнении и проводил оперативно-разыскные мероприятия в рамках уголовного дела о мошенничестве. Неизвестные причинили сотруднику полиции телесные повреждения. Насколько серьёзные, не уточняется. Сообщается, что стражу порядка была оказана медицинская помощь, госпитализация ему не потребовалась.

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Преступники с места скрылись на автомашине в неизвестном направлении. Для розыска и задержания злоумышленников саратовский главк объявил план «Перехват».

Сотрудникам ГУ МВД, территориальных отделов полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии удалось задержать четверых предполагаемых участников вооруженного нападения на сотрудника полиции.

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В настоящее время ведётся поиск остальных подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, менее недели назад за нападение на полицейского был осуждён житель Курганской области. Он накинулся на стража порядка с топором. Макушинский районный суд приговорил злоумышленника к шести годам колонии.