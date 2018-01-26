Токио, 26 января, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Первый истребитель F-35A поступил в японскую армию 26 января, самолет прибыл на базу ВВС Японии Мисава, передает агентство Kyodo.

MSgt John Nimmo Sr F-35

По данным издания, самолет поставлен по контракту между США и Японией, однако сборка и тестирование истребителя была проведена на заводе Mitsubishi Heavy Industries, расположенном в префектуре Айти на территории самой Японии.

Контракт предусматривает поставку десяти истребителей F-35A в 2018 году. Отмечается, что такой парк боевой авиатехники позволит снизить угрозу, якобы исходящую от Северной Кореи.

«Закупка таких самолетов с прекрасными боевыми характеристиками имеет огромное значение в условиях, когда соседние страны существенно наращивают возможности своей военной авиации», — заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

В планах Токио закупить в США, по меньшей мере, четыре десятка истребителей F-35A, которые станут главной силой национальных ВВС. Такие планы сейчас обсуждаются в Японии, вероятно, среди самолетов появятся модификации, способные осуществлять взлет на короткой дистанции и вертикальную посадку. Данная техника может использоваться совместно с двумя вертолетоносцами ВМС Японии класса «Идзумо».

Кроме того, в Японии уже принято решение о закупке в США крылатых ракет класса «воздух — земля» большой дальности.

Ранее ряд западных СМИ сообщали, что Япония разрабатывает планы на случай войны в КНДР. Речь шла не только о военных планах, но и о работе с беженцами, наплыве шпионов и террористов из Северной Кореи.