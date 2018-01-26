Якутск, 26 января, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Якутии активно обсуждают города, в которые чаще всего переезжают жители республики, и спорят, стоит ли игра свеч. Самые популярные в списке мест, которые якутяне считают лучше родной республики, — Краснодар, Сочи, Москва и Санкт-Петербург, и главным их плюсом называется климат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Маурицио Минковский. Беженцы.1909

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Тема о том, в какие города якутяне предпочитают уезжать, обсуждается на республиканском форуме. Помимо столиц, Краснодара и Сочи, в списке выбираемых жителями Якутии с целью смены места жительства оказались населённые пункты с мягким климатом: Белгород («там целый квартал наших»), Калининград, Ростов, Анапа, Владимир, Зеленоград, Чебоксары, а также столицы других национальных республик, где якутян часто принимают за своих — Уфа и Казань. Лучшими для жизни иногда оказываются и города Сибири — Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск. Часто Якутск меняют на его дальневосточных соседей — Хабаровск и Владивосток.

Помимо климата, преимуществом центральных городов России (в первую очередь Москвы и Подмосковья) якутяне называют близость российских курортов и дешевизну перелёта из столицы России на юга. Среди минусов называют опасения возможной дискриминации по национальному признаку. Цель переезда якутяне формулируют так — «жить в тепле так, чтобы не выделяться от людей и не быть объектом повышенного внимания». Привлекает жителей республики, помимо климата, в других городах России также то, что уровень жизни там выше, а цены ниже. Интересно, что Краснодар, куда активно переезжают сейчас жители ДФО, якутянами не очень любим. Жители республики считают его криминальным городом.

В качестве подходящих для переезда мест якутянами также рассматриваются Казахстан, Китай и Таиланд.

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Как сообщало ИА REGNUM, результат усилий Министерства по развитию Дальнего Востока по снижению оттока населения из регионов ДФО сводится на «нет» тем, что дальневосточники вслед за сибиряками массово переезжают в Краснодар. Жители этого южного города жалуются, что он уже переполнен. За 2017, год по предварительным данным, с Дальнего Востока уехали в другие города более 12 тысяч человек.