Вашингтон, 26 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Руководство Facebook сообщило комитету по разведке сената США, что программные продукты российской «Лаборатории Касперского» исключены из перечня антивирусов, предлагаемых пользователям соцсети. Об этом сообщает 26 января агентство Reuters.

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Facebook предоставил информацию конгрессу в январе 2018 года в ответ на письменное обращение комитета по разведке сената США, занимающегося «вмешательством» России в американские президентские выборы 2016 года.

Представители соцсети отметили, что не могут точно выяснить число пользователей, которые успели загрузить антивирус «Лаборатории Касперского» до исключения его из списков. Кроме того, в Facebook подчеркнули, что соцсеть находится в процессе «отказа от внутреннего использования другого антивируса Касперского».

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Отметим, компаниям США предписали избавиться от продуктов российского разработчика еще в 2017 году. Юристы «Лаборатории Касперского» в настоящее время пытаются через суд отменить приказ министерства внутренней безопасности США о запрете на использование продуктов компании в госсекторе.

Напомним, представители «Лаборатории Касперского» неоднократно отрицали обвинения сотрудников службы безопасности США в том, что ее программное обеспечение может собирать информацию для российских спецслужб.

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Следует отметить, что, по заявлениям руководства Google, продукты «Лаборатории Касперского» не были одобрены для использования в корпоративных системах компании. В соцсети Twitter также подчеркнули, что не используют российский антивирус.