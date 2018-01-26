Чикаго, США, 26 января, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Ученые из университета Чикаго, ведущие проект «Часы Судного дня», передвинули стрелки на 30 секунд ближе к глобальной катастрофе, говорится в журнале Bulletin of the Atomic Scientists.

Часы судного дня

Теперь «часы» показывают 23:58, последний раз такое значение было в 1958 году, когда в СССР и США велись активные работы над термоядерным оружием, и в 1953 году, когда в СССР была испытана водородная бомба.

В 2017 году стрелки тоже перевели на 30 секунд вперед — до 23:57:30. Чем ближе к полуночи, тем ядерная катастрофа ближе.

В журнале Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ядерных исследований»), издающемся университетом Чикаго, отмечается, что именно в ядерной сфере в 2017 году были самые большие сложности. Речь идет о ситуации вокруг Северной Кореи и ее ядерного оружия.

В комментарии физиков отмечается, что к случайному началу ядерной войны ведут слова и провокационные действия США и Северной Кореи. Однако, это не единственная причина: опасения вызывают и разногласия между США и Россией, а также подрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Также чикагские ученые напоминают о военных учениях вдоль границ НАТО, напряженности в АТР, в частности по вопросу Южно-Китайского моря и в отношениях Китая и США.

Существуют и иные риски: климатические, связанные с неустойчивым снижением выбросов углекислого газа в атмосферу, и попытки «использовать информационные технологии в качестве оружия». Например, для влияния на итог выборов.

Напомним, «часы» впервые появились на обложке Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Самым лучшим был показатель 1991 года — 23:43, когда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Стрелки часов двигаются решением 15 нобелевских лауреатов.