Давос, Швейцария, 26 января, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Сотрудников российских СМИ лишили права находиться в Конгресс-центре во время выступления президента Украины Петра Порошенко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

Украинка в вышиванке. 1916

«Организаторы ВЭФ сочли действия российской прессы провокацией и лишили участников вчерашнего (25 января) инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента», — написал он.

Однако организаторы форума в Давосе позже опровергли заявление украинской стороны, передает RT. По словам пресс-секретаря ВЭФ Эдриана Монка, организаторы форума решают, кто входит в Конгресс-центр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января президент Украины Петр Порошенко нашел способ хоть как-то выделиться на ВЭФ в Давосе, где на него мало кто обращает внимание.

Так, сотрудница СМИ, на которой была надета традиционная украинская одежда, поинтересовалась у Порошенко, зачем он принял «закон о войне». В ответ глава государства грубо порекомендовал журналистке «снять вышиванку», а на её вопрос отвечать отказался, пока тот не будет задан на украинском языке.

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