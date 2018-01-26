Москва, 26 января, 2018, 07:37 — ИА Регнум. В Москве пожар унёс жизни двух малолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании на улице 50-летия Октября поступило дежурному накануне, 25 января, в 16:32.

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Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту ЧП, однако подъехать к подъезду спецмашинам мешал припаркованный автотранспорт. Очаг возгорания был в квартире на седьмом этаже — огонь охватил 40 кв. м, весь этаж полностью заволокло дымом.

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Из дома пожарные спасли четырех человек, а том числе одного ребёнка, в целях безопасности на улицу велели ещё 15 человек.

Из горящей квартиры пожарные вынесли и передали медикам двух детей. Однако спасти их не удалось. Пострадавшие скончались в карете скорой помощи.

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В настоящее время расследованием причин пожара на западе столицы уже занялось следствие. Проверка организована и Солнцевской межрайонной прокуратурой.

«В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 года два человека погибли в пожаре на северо-востоке Москвы. Огонь вспыхнул в жилом многоэтажном доме в районе Ярославский. Проводилась эвакуация жильцов. Пострадали три человека.