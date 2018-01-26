Москва, 26 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Сформирован окончательный, с точки зрения Международного олимпийского комитета (МОК), список российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

«Заявка включает 169 спортсменов. Это те люди, которые будут отстаивать честь нашей страны на Олимпийских играх в Пхенчхане, хотя и под названием «Олимпийские спортсмены из России», — заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

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По его словам, несмотря на все усилия комитета, ряд ведущих атлетов в заявку не вошли. Поздняков уверен, что допущенные на Игры спортсмены будут понимать, что выступают «не только за себя, но и за товарищей», которые, по мнению ОКР, были несправедливо лишены ОИ.

«Представленный список официальный и окончательный. Включенным в него спортсменам МОК пришлет приглашения на Олимпийские игры. При этом сами они могут принимать любое решение насчет участия или неучастия в Играх», — добавил министр спорта РФ Павел Колобков.

Напомним, ранее МОК не пригласил на Олимпиаду российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Евгения Гараничева и Екатерину Юрлову-Пехт, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова, конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, а также некоторых других ведущих спортсменов из России.

Ранее в МОК заявили, что отбирают российских атлетов на ОИ по своему усмотрению, однако комитет отказался приглашать даже тех спортсменов, которые никогда не были замечены в употреблении допинга.

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