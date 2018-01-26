Сирийские курды взяли в плен 16 турецких военнослужащих
Анкара, 26 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, заявили о том, что взяли в плен 16 турецких военнослужащих, сообщает 26 января Kurdiastan.ru.
Также представители сирийских курдов рассказали о недавней гибели в боях за Африн четырех своих бойцов.
По информации турецких источников, за период с 20 января были убиты выше 250 курдских бойцов, а также членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Отряды народной самообороны опровергли данную информацию, подчеркнув, что в данном районе нет боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Сирийские курды убеждены, что Анкара использует упоминание о террористической группировке с целью предания легитимности своему пребыванию на территории Сирии.
Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии, целью которой является недопущение усиления сирийских курдов на сирийско-турецкой границе.