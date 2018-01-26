Вашингтон, 26 января, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не смог уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося «российским делом», ему помешал адвокат Белого дома, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным издания, распоряжение уволить Мюллера Трамп дал в июне 2017 года. Причиной стали «конфликты интересов», в частности, ранее Мюллер работал в юридической фирме, которая представляла интересы зятя Трампа Джареда Кушнера.

Однако, от этой затеи пришлось отказаться: адвокат Белого дома Дональд Макган не стал выполнять указание. Он пригрозил собственной отставкой и не стал просить минюст снять Мюллера с должности.

По мнению адвоката, увольнение Мюллера могло привести к катастрофе для президента Трампа. И глава Белого дома отступил.

Макган был адвокатом по финансовым делам кампании республиканцев и главным адвокатом кампании Трампа. Почти все ключевые решения, которые принимал Трамп, принимались не без участия Макгана, в том числе и по вопросу о расследовании «российского дела», которое ведет Мюллер.

Мюллер был назначен спецпрокурором по России в мае 2017 года, решение принял минюст США. Тогда же команда Мюллера параллельно ведет расследование в отношении Трампа по поводу его возможного препятствования правосудию в рамках расследования «российского дела», однако эта информация официально не подтверждалась. Неделей ранее агентство Bloomberg сообщило, что Мюллер хочет допросить Трампа в рамках расследования «российского дела». В частности, спецпрокурор хочет спросить президента об увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми и об отставке экс-помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.