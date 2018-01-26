Санкт-Петербург, 26 января, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Советская и российская певица и актриса Людмила Сенчина, скончавшаяся 25 января в Санкт-Петербурге, боролась с раком поджелудочной железы. Об этом сообщил композитор Игорь Корнелюк в комментарии РЕН ТВ.

Людмила Сенчина

«Мы знали, что у нее рак, рак поджелудочной железы. Диагноз действительно не хороший, — сообщил он. — (…) Эта новость (о смерти народной артистки России) была как обухом, хотя я знал, что она в реанимации. Я не смирюсь с тем, что ее больше нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в Санкт-Петербурге в больнице на 68-м году жизни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина. Ее госпитализировали еще в декабре 2017 года, и певица находилась под наблюдением врачей.

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