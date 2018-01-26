Манчестер, Великобритания, 26 января, 2018, 06:45 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Жозе Моуринью продлили контракт. Об этом сообщается на сайте клуба.

Жозе Моуринью

Стороны подписали новое соглашение, которое будет действовать до 2020 года. Согласно условиям, по окончании контракта стороны могут продлить его на один год.

Предыдущее соглашение действовало до лета 2019 года.

«Я очень горд быть главным тренером «Манчестер Юнайтед», для меня это большая честь. Я хотел бы сказать большое спасибо владельцам клуба за признание моей работы», — приводятся в сообщении слова Моуринью.

Напомним, Моуринью стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

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