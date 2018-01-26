«Впервые за 40 лет». После Brexit Лондон получит право на торговые сделки
Лондон, 26 января, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Право заключать и подписывать торговые соглашения с другими государствами — старыми и новыми партнерами — Великобритания получит после официального выхода из Европейского союза, заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, пишет Huffington Post.
«Впервые за более чем 40 лет мы сможем отойти в сторону и подписать новые торговые соглашения со старыми друзьями и новыми союзниками по всему миру», — заявил Дэвис.
Он уточнил, что договоренности эти не смогут вступить в силу до завершения периода имплементации.
Читайте также: Brexit: Великобритания «не передумает» выходить из ЕС
Напомним, официальный выход Велкобритании из состава ЕС состоится в марте 2019 года. 17 января соответствующий законопроект принят в третьем чтении Палатой общин британского парламента. Законопроект далее поступил на рассмотрение Палаты лордов.
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме в июне 2016 года. «За» Brexit проголосовали 51,9% британцев, «против» — 48,1%. В основном Brexit поддержали Англия и Уэльс, в то время как Шотландия и Северная Ирландия высказались в основном «против».
Читайте также: Премьер-министр Ирландии отрицает обвинения в «заговоре» против Brexit