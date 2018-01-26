США расчленяют Сирию и мешают дружбе РФ и Латинской Америки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Молдавия кривых зеркал: Кишинёв выступил с новыми обвинениями в адрес России;
- Вбросы «как по команде»: США намерены подорвать отношения РФ со странами Латинской Америки;
- Расчленить Сирию: США намерены сделать бессрочным своё военное присутствие в Сирии;
- Измерить нелояльных: британская разведка изучает настроения русскоязычных Прибалтики;
- Экономическое чудо: глава ФАС призывает уничтожить закон о естественных монополиях;
- «Угроза всему человечеству»: чем может обернуться клонирование приматов.