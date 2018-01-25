Тирасполь, 26 января, 2018, 00:00 — ИА Регнум. В Приднестровье планируют создать свободные экономические зоны для развития информационных блокчейн-технологий и криптовалют. Соответствующий законопроект, предложенный президентом ПМР Вадимом Красносельским, утвердил в первом чтении Верховный совет Приднестровья, передает ИА REGNUM.

Raymond Zoller Тирасполь

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан в целях развития информационных технологий и привлечения инвестиций от субъектов, осуществляющих криптовалютную деятельность. Инвесторам предлагают освобождение от налогов, поддержку властей и специальные тарифы на электроэнергию.

«Государство гарантирует субъектам свободной экономической зоны по развитию блокчейн-технологий оказание максимального содействия в области энергоснабжения, а также устранение неисправностей, возникших по вине энергопоставляющих организаций, в соответствии с правилами оказания услуг», — отмечается также в документе.

Ранее интерес к добыче криптовалюты в Приднестровье проявил российский бизнесмен, основатель компании «Русский экспорт» Игорь Чайка. В сентябре он побывал в Приднестровье, встретился с руководством республики и заявил, что в ПМР есть все условия для добычи криптовалюты: лояльное законодательство, высокоскоростной интернет и дешевая электроэнергия.

Электроэнергию в ПМР вырабатывает Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО». Для генерации энергии используется российский газ, за который власти Приднестровья не платят «Газпрому». Из-за этого образовался долг, превышающий $6 млрд, который юридически числится за Молдавией.