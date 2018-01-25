Ереван, 25 января, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Показатель экономической активности Армении в 2017 году составил 7,7%, что является самым высоким показателем, зафиксированным с 2011 года (стартовый год расчета ПЭА). Рост экономической активности в 2012 году составил 7,2%, в 2013 году — 3,5%, в 2014 году — 4,1%, в 2015 году — 3%, в 2016 году — 0,7%.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций, высокому показателю экономической активности способствовали фиксируемые в течение всего года двузначные темпы роста в сферах в промышленности, торговли и услуг.

Объем промышленной продукции вырос на 12,6%. Кроме того, в 2017 году Армения зафиксировала самый высокий рост по части экспорта за последние 6 лет — $2 242,9 млн (рост на 25,2%). В тоже время импорт составил $4 182,7 млн (рост на 27,8%). В результате внешнеторговый оборот Армении по итогам 2017 года составил $6 425,6 млн (рост на 26,9%).

Согласно госбюджету, рост экономики Армении на 2017 год был запланирован в размере 3,2%.

Несмотря на внушительный экономический рост, в 2018 году в Армении не будут повышены зарплаты и пенсии, а вместо этого с 1 января повысились налоги на целый ряд товаров, что привело к повышению цен, в том числе на топливо.