Москва, 25 января, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Появление Национального плана развития конкуренции — беспрецедентное событие, считает глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Premier.gov.ru Игорь Артемьев

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По его словам, подписание президентом соответствующего указа — уникальный по своей сути акт, так как ни русские цари, ни советские генсеки не обращались, по мнению Артемьева, к теме конкуренции в такой форме.

«Нам сильно повезло, что основатели российской конституции записали в основной закон тему конкуренции и указали, что монополизация запрещается, — отметил он. — Основы были заложены на самом высшем уровне. Всем разработчикам конституции — самые глубокие слова благодарности».

По словам Артемьева, указ принят в рамках закона о стратегическом планировании, и президент как глава государства и верховный главнокомандующий установил приоритеты и цели.

«Президент чётко сказал: считать приоритетным направлением деятельности поддержку конкуренции, — напомнил Артемьев. — Как глава исполнительной власти он сказал: «Я запрещаю органам исполнительной власти создавать дискриминационные условия для бизнеса». Речь идёт о равном доступе к товарам и услугам. Дальше идёт то, о чём мы давно мечтали: сокращение доли хозсубъектов, учреждаемых или контролируемых государством, в нашей экономике определяется как основополагающий принцип государственной политики».

По словам чиновника, многие вопросы теперь стали решаться значительно проще.

«Когда мы последний раз обсуждали здесь (в ФАС — прим. ИА REGNUM ) с телекоммуникационными компаниями проблемы роуминга, они сказали, что тут обсуждать — в указе президента сказано, что надо отменить роуминг, — рассказал Артемьев. — А так они бы ещё годика полтора трепали нам нервы. И так по всем вопросам».

При этом он раскритиковал Минтранс, Минстрой и другие отраслевые ведомства, которые «к великому сожалению, латают дыры», а их успехи на ниве развития не высоки.

«Есть задача развивать биржевую и фьючерсную торговлю, — также отметил он. — Мы активно занимались продвижением биржевой торговли. Сейчас неплохо вместе с нашими партнерами организовали лесную биржу. Начались торги удобрениями. Я уже не говорю о всей системе госзакупок. Я вспоминаю время 10 лет назад. С нами никто не хотел разговаривать».

При этом он отметил, что представители крупных корпораций по-прежнему ведут себя с предпринимателями грубо, хамят, и «почти любой сотрудник «Газпрома» — «крутой» гражданин».

«Все они немножечко невоспитанные, — сказал глава ФАС. — Это сильно раздражает предпринимателей».

Напомним, что на состоявшейся 25 января пресс-конференции глава Федеральной антимонопольной службы призвал к продолжению в России рыночных реформ, заключающихся в приватизации ряда государственных учреждений, а также заявил о необходимости уничтожить закон о естественных монополиях и отдать в частные руки активы ряда крупных предприятий. Все это, по его словам, позволит построить в РФ рыночную и многоукладную экономику и добиться экономического чуда вроде тех, что в своё время показали Южная Корея и Япония.