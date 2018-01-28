Новосибирск, 28 января, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Что можно сказать об итогах первых ста дней на посту врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Kremlin.ru Владимир Городецкий

Сам Травников считает, что какие-либо итоги подводить еще рано, и нацеливается на более амбициозные задачи, среди которых им названы президентские выборы-2018 и сентябрьские выборы губернатора Новосибирской области. Именно эти рубежи Травников считает самыми важными для оценки своей деятельности. И тем не менее эксперты, традиционно настроенные на оценку первых ста дней работы политика, делятся своими впечатлениями.

В заслугу Травникову ставят продемонстрированную им способность решать конфликты, вызванные непониманием между властью и гражданским обществом. Именно такой конфликт привел, во многом, к снятию его предшественника Владимира Городецкого с должности. Акции протеста поутихли, а общественные активисты перешли в режим ожидания. Кроме того, ротация кадров с опорой на местные силы также прибавила Травникову доверия. Конечно, самые крупные очаги недовольства, связанные с ситуацией вокруг строительства моста в Новосибирске или решения мусорной проблемы, не могут быть погашены моментально. Но надежды, связанные с новосибирским назначением Травникова, остаются. Большинство экспертов отмечает тщательно продуманную, медленную, но целенаправленную стратегию стабилизацию региона, проводимую Андреем Травниковым.

Читайте подробности: Человек-функция или человек слова: заслужил ли доверия новосибирский врио?

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