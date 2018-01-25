Казань, 25 января, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретился с командой «КамАЗ-мастер». Глава государства лично поздравил гонщиков с очередной победой в ралли-рейде «Дакар-2018».

Kamazmaster.ru «Дакар-2018»

Путин назвал еще одну победу уникальной и отметил, что она является результатом работы всей команды. Поздравив участников марафона, президент выразил надежду, что команда и в дальнейшем будет побеждать.

«Хотелось бы и дальше видеть ваши успехи», — сказал Путин.

В свою очередь члены команды подарили президенту модель КамАЗа, участвовавшего в ралли. Также главе государства досталась точная копия «Золотого бедуина» — первого приза гонки.

ИА REGNUM напоминает, экипаж Эдуарда Николаева команды «КамАЗ-мастер» пришёл к финишу на 14-м, заключительном этапе «Дакара» и стал победителем, опередив ближайшего преследователя в генеральной классификации на 3 часа 57 минут и 17 секунд.

Команда стала победителем ралли-рейда в 15-й раз.

Марафон проходил с 6 по 20 января, маршрут ралли проложен по территориям Перу, Аргентины и Боливии.