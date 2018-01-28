Москва, 28 января, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Вынужденное использование платных дорог, лишение под разными предлогами возможности пользоваться бесплатными — лишь часть проблем, с которыми могут столкнуться жители Подмосковья при реализация концессионного соглашения по платной дороге в Подмосковье. Это соглашение, подписанное губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, касается путепровода Виноградово — Болтино — Тарасовка. Предотвратит ли его появление транспортный коллапс или создаст еще больше проблем, пишет автор ИА REGNUM Иван Журенков.

Марина Захарова ИА REGNUM Пункт взимания платы

По сообщениям официальных источников, большие затраты на создание дороги такой категории привели бы к нагрузке на бюджет, и поэтому как альтернативный вариант была предложена концессионная модель. В итоге расходы на инвестиционной фазе несет инвестор, а доходы поступают частично благодарю платному проезду, а частично от компенсаций из бюджета Московской области. Однако весь смысл платных дорог в том, что одновременно с ними существуют бесплатные, где люди стоят в ужасающих пробках. Поэтому массовое пользование платными дорогами лишит их главного — отсутствия пробок.

«Под видом решения проблемы пробок вы на самом деле решаете совершенно другие проблемы. Вы дифференцируете пользователей и выделяете группу более богатых, продавая им возможность не стоять в пробке. Но вы не можете сказать об этом прямо и открыто, потому что вам тогда скажут, что вы сволочи. Поэтому вам приходится утверждать, что вы пытаетесь разгрузить трассы», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Понятно, что пробки никуда не исчезнут, потому что платные дороги далеко не всем по карману (а кто-то не хочет платить из принципа), не случайно мировой опыт введения платных дорог — негативен. Тем более странным выглядит главный аргумент властей — нехватка денег, притом что речь идет о Московской области — по уровню богатства втором, после Москвы, регионе РФ и одном из богатейших регионов Европы.

«Что это за бюджет, на который не будет нагрузки? — удивляется Кагарлицкий, — Зачем Московской области деньги, если она не собирается их тратить?».

По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, платная дорога не может компенсировать расходы на ее постройку, а пример с платной дорогой в Шереметьево, проезд по которой стоит невероятной суммы, показывает, что людям проще пользоваться аэроэкспрессом.

О других рисках введения платного режима на автодорогах читайте в статье: Платные дороги: риски и угрозы

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