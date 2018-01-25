Севастополь, 25 января, 2018, 18:18 — ИА Регнум. В 2018 году на крымском полуострове высадят более тысячи гектаров виноградников и с помощью спецустановок попробуют защитить фермерские хозяйства от града. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 25 января рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства РК Владимир Анюхин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виноградник

По словам специалиста, на полуострове с 2014 года уже заложено более 1700 га новых виноградников.

«Эти площади заложены благодаря мерам господдержки правительства Российской Федерации и Республики Крым. В основном у нас выращивают технические сорта винограда, которые направляются на производство вина. Но на 2018 год намечены планы по закладке виноградников на площади более тысячи гектаров, сделав акцент на производстве вин с «пропиской», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства.

Он также сообщил, что все винные предприятия, которых на полуострове более 30, в равной степени получают средства на поддержание своей деятельности.

При этом на полуострове до сих пор нет питомников для выращивания саженцев винограда, из-за чего местные виноделы пребывают в зависимости от поставок из других стран и регионов России.

Помимо этого замминистра сообщил, что на обеспечение противоградовой службы в Крыму государство выделило более 40 миллионов рублей.

«Мы закрываем полностью весь Крым. Противоградовая служба в перспективе должна обеспечить защиту 100% хозяйств, то есть 150 га сельскохозяйственных угодий. Служба уже создана, укомплектован штат. Из бюджета РФ выделены более 40 миллионов рублей, получена лицензия на оказание услуг, прошла комплектация спецустановками и снарядами. В зонах, где чаще всего выпадает град, оборудованы штабы», — рассказал Владимир Анюхин.

Напомним, по данным Минсельхоза РК, за последние четыре года крымские хозяйства понесли ущерб от града на сумму в 1,1 млрд рублей.

Осенью прошлого года крымское правительство утвердило перечень мероприятий по модернизации и приобретению объектов движимого и недвижимого имущества, необходимого для организации противоградовой защиты на территории полуострова.

На его приобретение и оснащение ракетных пунктов из федерального бюджета было выделено около 40 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в министерстве сельского хозяйства РК заявили, что площадь виноградников на полуострове увеличат почти в пять раз.

«В ближайшие пять лет перед нами стоит задача увеличить площадь плодоносящих виноградников на полуострове с 10 до 50 тыс. га. Мы выполняем показатели прошлых лет, высаживая до 500 га виноградников в год, но стоит задача производить посадки от пяти до 10 тыс. га в год», — говорил глава Минсельхоза Андрей Рюмшин.

При этом в конце прошлого года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что поддерживает идею продажи всех винодельческих предприятия полуострова в частные руки по примеру завода шампанских вин «Новый Свет».

«Я сторонник того, чтобы продать их все, тем более что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут. Всё равно система мотивации совсем другая», — высказал позицию властей Сергей Аксёнов.

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