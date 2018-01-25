Ярославль, 25 января, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Супругу председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Светлану заподозрили в участии в «бизнес-войнах» в Ярославле. Об этом сообщает информационное агентство «Ярновости».

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Компания «Строймастер-Домофоны», которая обслуживает домофоны в Дзержинском районе Ярославля, заявила о попытке вытеснить ее с рынка. Речь идет об отказе включить услуги «Строймастера» в единый платежный документ компании-агента «ЯрОблЕИРЦ» (частично контролируется правительством Ярославской области) и массовой порче домофонов.

«В ярославских бизнес-кругах говорят, что «домофонная война» началась неспроста: рынок «зачищают» под конкретную компанию — «Город 77». В ближайшее время она или ее дочерние структуры заявят о себе», — сообщают «Ярновости».

По данным агентства, одним из учредителей компании «Город 77» является Светлана Степаненко, возможно, супруга председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко.

В правительстве Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что жена Дмитрия Степаненко, действительно, является одним из трех учредителей ООО «Город-77» и порекомендовали обратиться в саму компанию.

«Наша компания работает на рынке домофонов в многоквартирных жилых домах в городе Москве. Мы занимаемся установкой и обслуживанием подъездных домофонов, видеодомофонов и систем видеонаблюдения. Планов по расширению бизнеса в Ярославле и Ярославской области нет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Город-77» Руслан Чеботарев.

Это же говорят и в Управдоме Дзержинского района.

«У нас нет и никогда не было никаких договорных отношений с компанией «Город-77». Ни с какими обращениями о сотрудничестве на нас никто из этой компании не выходил», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Управдом Дзержинского района» Сергей Сенькичев.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.