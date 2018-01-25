Ярославль, 25 января, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Все более анекдотичной и печальной становится история с разрушением старейшего памятника Ленину в Ярославской области в Переславле-Залесском. Департамент охраны объектов культурного наследия региона не смог установить, есть памятник или нет. Об этом говорится в ответе департамента на запрос одного из жителей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Короб на месте памятника Ленину — неодолимое препятствие для чиновникв

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала у памятника в ходе ремонта соседнего ДК «Ювента» исчезла рука, а затем и постамент с ценными бронзовыми барельефами. Возмущенные вандализмом жители Переславля обратились в департамент охраны объектов культурного наследия. Монумент является объектом культурного наследия регионального значения, следовательно, должен охраняться. Ответ чиновников напоминает изощренное издевательство над здравым смыслом.

«Подтвердить информацию о демонтаже памятника и перемещении его с постамента не удалось, так как памятник в настоящее время находится внутри короба, сколоченного из листов фанеры, и доступ к нему отсутствует», — говорится в ответе департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области за подписью директора Дмитрия Турбина.

Судя по ответу, о том, что случилось с памятником знать ничего не знают ни руководство дома культуры, ни администрации Переславля, которая заказывала работы по ремонту ДК. Кто закрыл Ленина листами фанеры, что находится внутри таинственного короба, официальные лица понять не могут. Несколько листов фанеры являются неодолимым препятствием для ответственных лиц районного и областного уровня.

Также департамент сообщил, что ущерб памятнику определить тоже не может, потому что денег на это в бюджете Ярославской области нет «в связи с дефицитом бюджета». Из-за отсутствия ущерба и полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

Возникает логичный вопрос: что это — демонстрация полного бессилия региональной власти в охране объектов культурного наследия или покрывательство истинных виновных в разрушении? И если второе, то в чем цель этих действий?

Точно такой же ответ получил из департамента ОКН глава фракции КПРФ в переславской городской Думе Александр Дыма. Он писал обращение на имя губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с требованием организовать расследование произошедшего с памятником, наказать виновных и решить вопрос о восстановлении монумента. Обращение было перенаправлено в Департамент охраны объектов культурного наследия.

«Мы не удовлетворены ответом департамента. Невозможно представить, что постамент пропал без привлечения тяжелой техники. Как мог экскаватор проникнуть на огороженную территорию строительной площадки без ведома подрядной организации? Считаем, что ситуация, когда ни полиция, ни департамент охраны объектов культурного наследия, ни администрация не могут установить виновного в разрушении памятника, абсурдна. Сейчас мы готовим новое обращение к губернатору Дмитрию Миронову с жалобой на бездействие департамента охраны объектов культурного наследия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Дыма.

Ярославская редакция ИА REGNUM тоже считает ненормальной ситуацию с осквернением исторических символов (а история СССР — это часть тысячелетней истории России) в самом центре нашей страны, недопустимым является и попустительство власти к актам вандализма.