Севастополь, 25 января, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Правительство Севастополя отклонило требование прокурора города привести в соответствие договор с ООО «Правозащита», юристы которого занимаются в судах исками исполнительного органа власти к юридическим и физическим лицам, незаконно получившим в украинское время землю.

Vsemetri.com Форма прокурора

По информации издания «Новый Севастополь», решение принято 25 января на очередном заседании правительства города.

«Прокуратура указывает, что бюджетное обязательство было не вовремя поставлено на учёт в управление федерального казначейства», — сказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, отметив, что возможность дисциплинарной ответственности в этой связи уже истекла.

«Прокуратура указывает и на отсутствие наличия требований по ответственности за исполнение договора в рамках закона 44-ФЗ. Однако хочу пояснить, что в этом законе все правоотношения локальными актами урегулированы настолько, что дополнительного внесения в договор с ООО «Правозащита» не требуется. Предлагаю не удовлетворять требования прокуратуры», — уточнил Зайнуллин.

В свою очередь, губернатор города Дмитрий Овсянников напомнил, что в мае 2017 года давал поручение выяснить ответственность лиц, которые эту ситуацию создали, и назвал фамилию председателя госадминистрации Севастополя в украинское время Сергея Куницына, спросив, есть ли реакция городской прокуратуры на это.

«Получается странная ситуация. Вчера мы выиграли иск по изъятию такого земельного участка у сотрудника прокуратуры (прокурора Севастополя Игоря Шевченко), который с 2010 года, зная, что эта работа ведётся, сам же землю получил, а сейчас с завидным упорством опротестовывает договор с «Правозащитой»? Может быть (прокурорам) стоит сконцентрироваться на работе по защите публичных интересов? Давайте обратимся в прокуратуру. Всё-таки это граничит с какой-то коррупционной составляющей — упорство, с которым опротестовывается договор с «Правозащитой». Мы дойдем до конца, все 3 800 исков выиграем. Надеюсь, что нам всё-таки прокуроры помогут и не будут мешать», — подчеркнул Овсянников.

Помимо этого, губернатор поручил членам правительства доложить на следующей неделе о фактах противодействия прокуратуры, заявив, что правительство Севастополя пытается остановить строительство апартаментов в парке Победы, однако надзорный орган опротестовывает решения исполнительной власти.

«Всем органам власти сдать информацию, сколько мы тратим времени на судебные тяжбы», — подытожил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Балаклавский районный суд удовлетворил иск правительства Севастополя в отношении земельного участка, принадлежащего прокурору Игорю Шевченко: 10 соток земли на мысе Фиолент, которые глава надзорного ведомства получил в украинские времена, необходимо вернуть.

В пресс-службе правительства города напоминают, что в 2010 году севастопольская госадминистрация своим распоряжением утвердила проект землеустройства по отводу участка общей площадью 4,2 га для строительства и обслуживания дачного кооператива возле мыса Фиолент, членом которого был и Шевченко. В правительстве настаивают, что участок земли выбыл из госсобственности и перешёл в собственность прокурора вопреки действовавшим на тот момент законам. По мнению специалистов, спорный земельный участок был расположен в границах земель госсобственности лесного назначения и на момент передачи ответчику входил в состав земель лесного фонда.

«Решение уполномоченного органа об изъятии участка из пользования ГП «Севастопольское опытное лесоохотничье хозяйство» не принималось. Заключение органа исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды и лесного хозяйства о возможности изъятия спорного земельного участка из состава земель лесного фонда, изменения его целевого назначения не выдавалось», — уточнили в правительстве.

Добавим, что в январе Арбитражный суд Севастополя признал законным контракт правительства города с ООО «Правозащита». Речь идёт о договоре, заключенном в целях представления интересов города при рассмотрении судебных дел, связанных с изъятием в пользу Севастополя земельных участков, выделенных в украинский период с нарушением законодательства.

Именно необходимостью завершить хотя бы половину судебных процессов по изъятию участков губернатор Дмитрий Овсянников объяснял и промедление с созданием особо охраняемой природной территории в урочище Ласпи.

«Возможно, инициатива прокуратуры включиться в процесс оспаривания контракта объясняется тем, что один из исков об истребовании земельного участка предъявлен лично к прокурору города И. С. Шевченко. Данный иск находится в настоящее время на рассмотрении в Балаклавском районном суде города Севастополя», — говорилось в пресс-релизе правительства города.