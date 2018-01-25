Ярославль, 25 января, 2018, 16:54 — ИА Регнум. На конкурс по организации горячего питания в 11 ярославских детских садах заявилась московская фирма, которая предложила цену на 10 миллионов меньше, чем у ярославских конкурентов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Кто будет кормить ярославских детей?

После того, как УФАС обязала департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля выставил на сайте госзакупок лот по организации горячего питания в 11 ярославских детских садах. Всего подобных аукционов 16.

Мэрия оценила питание в 11 детских садах Ленинского района в 49 миллионов 985 тысяч 832 рубля рубля. На участие в конкурсе заявилось четыре организации. Из них — три ярославских ООО: «Промпит», «2М» и «Комбинат социального питания». А четвертым участником стало московское общество с ограниченной ответственностью «СтройТехнологии». ООО «Комбинат социального питания», который сейчас обслуживает детские сады города, предложило цену в 49 миллионов 985 тысяч рублей 832 рубля. Два других ярославских предприятия предложили ровно по 49 миллионов. А вот московская организация может обеспечить ярославских детей питанием за 39 миллионов рублей.

«Давайте дождемся официальных результатов, но мы имеем положительный опыт с поставкой питания в других регионах страны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель компании.

Более подробно об этом опыте он говорить отказался.

Действительно, ООО «СтройТехнологии» имеет право заниматься услугами по доставке продуктов питания, организовывать быстрое питание и обеспечивать питание в железнодорожных вагонах ресторанах и на судах. В то же время предприятие может заниматься оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах и другой, не связанной с питанием, деятельностью.

Предприятие выполняло заказы по обеспечению горячим питанием в инфекционных, клинических, психоневрологических медицинских заведениях Якутии и Башкортостана.

Победитель в этом аукционе должен определиться 31 января.