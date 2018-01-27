Киев, 27 января, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Сравнивая экономические результаты евромайдана в наступившем году с домайданной экономикой, можно сделать вывод: привязка к Европе стала жесткой, никакой самостоятельности в ближайшее время не предвидится. Всё ли устраивает Украину в создавшемся положении, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Впрочем, устраивает или не устраивает — такая постановка вопроса не вполне корректна, как говорится, другого выхода нет. Сложившийся расклад в ориентации экономики на Европу сделал свое дело — сельские области отгружают свою продукцию, промышленных секторов в экономике остается всё меньше, если не считать с гордостью заявляемого производства лыж и сноубордов. Страна становится практически полностью аграрной. При этом, отсутствие европейских норм на территории Украины может тяжело ударить по сельчанам, пытающимся сдать продукцию собственных хозяйств. Именно в этом причина того, что Украина вполне может начать импорт молока из Польши и Прибалтики. Как уже потихоньку начинает ввозить сало.

Кроме того, с учетом уничтоженного производства одним из самых главных товаров для Европы стало украинское население и возможность для ЕС шантажировать Украину возможностью «прижать безвиз» в случае нечеткого и быстрого исполнения навязанной программы реформ. Видимо, за это полное отсутствие самостоятельности и сражались сторонники независимой Украины?

Читайте подробности: «Отменить нам безвиз? Они там, в Брюсселе, до майдана допрыгаются!»

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