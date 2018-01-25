Кострома, 25 января, 2018, 16:46 — ИА Регнум. 41 многоквартирный дом, а также 6 учреждений социальной сферы будут отключены в Костроме завтра, 26 января, от отопления, об этом сегодня сообщила администрация города.

SimonP Радиатор центрального отопления

Администрация города обещает, что горячей воды в батареях не будет с 9 утра до 21 вечера. Отключения коснутся 41 дома, находящихся на улицах Советской, Волжской, Северной Правды, Титова, Гагарина, Привокзальной, Чернореченском проезде, а также Петровском бульваре.

Также перебои с отоплением могут коснуться костромичей, живущих на улицах Никитская, Войкова, Ивана Сусанина, 8 марта, Мясницкой, Наты Бабушкиной, Свердлова.

Ремонтные работы проводятся на магистральных сетях большого диаметра «для снижения объема утечек сетевой воды, во избежание возникновения аварийных ситуаций при критически низких температурах наружного воздуха в зимний период».

Отметим, что завтра, в пятницу 26 января, в Костроме ожидается потепление — температура составит — 5 градусов.

За последнее время наиболее крупной аварией в Костроме стал прорыв трубы в июле 2015 года. Тогда из-за провала почвы без холодной воды остались 1149 домов и 13 119 человек.