Душанбе, 25 января, 2018, 16:53 — ИА Регнум. В таджикском городе Исфаре по причине несоответствия санитарным нормам закрыты 45 мечетей, заявил мэр города Дилшод Расулзода на пресс-конференции по итогам 2017 года, сообщает 25 января Asia-Plus.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, жители города обратились с предложением адаптировать мечети под социальные объекты — детские сады и учреждения здравоохранения. Однако для этого необходимо сделать ремонт зданий и получить разрешение комитета по делам религий.

В настоящее время на территории города действуют 112 мечетей и одна церковь.

В ходе пресс-конференции был поднят вопрос участия жителей города в незаконных военных формированиях за пределами Таджикистана.

Глава Исфары сообщил, что в республику вернулись все студенты, которые получили образование в религиозных учебных заведениях за рубежом.

Расулзода признал, что жители города принимают участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на территории других государств. По данному показателю Исфара занимает лидирующие позиции. По его словам, все жители города выехали в Россию как трудовые мигранты и были там завербованы.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2017 года Таджикистан передал России список лиц, подозреваемых в симпатии к террористическим группировкам. В список вошли 100 граждан республики.