Москва, 25 января, 2018, 16:43 — ИА Регнум. 287,8 млрд рублей поступит в школы Москвы в 2018 году, заявил начальник центра финансового обеспечения департамента образования города Москвы Олег Яковлев на пресс-конференции в департаменте образования 25 января. Он отметил, что объём средств, выделяемых школам из бюджета столицы, вырос по сравнению с 2010 годом в 1,7 раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

«2018 год обещает стать новым этапом развития. Если говорить о цифрах, то по сравнению с 2010 годом объем бюджета вырос в 1,7 раз: в 2018 году 287,8 млрд рублей придет в школу», — подчеркнул он.

Яковлев добавил, что в 2010 году объём средств, направленных из городского бюджета, составлял 169,9 млрд рублей. Он также отметил, что средняя зарплата учителей в Москве за последние семь лет выросла в 2 раза. Так, в 2010 году она составляла 39,2 тыс. рублей, а в 2017 году уже 85,9 тыс. рублей и превысила среднюю зарплату по столице.

«Стабильный уровень оплаты труда. Напомню, что средний доход города Москвы по итогам 2017 года был 63,8 тыс. Наши учителя сегодня получают намного выше», — отметил он.

Фонд оплаты труда работников системы образования в 2017 году составил 186,3 млрд рублей. Из них 58% было направлено на выплаты учителям, воспитателям, преподавателям, педагогам дополнительного образования и мастерам производственного обучения.

Отметим, структура расходов на образование в 2017 году выглядела следующим образом: фонд оплаты труда — 186,3 млрд рублей, питание, транспорт, связь и прочие материалы — 30 млрд рублей, иные расходы — 12 млрд рублей, коммунальные услуги — 10,5 млрд рублей, текущий ремонт и содержание имущества — 9,3 млрд рублей, приобретение оборудования — 4,2 млрд рублей. Всего 252,3 млрд рублей.

Также в 2017 году из средств бюджета города победителям и призёрам заключительного этапа ВОШ были выплачены гранты в размере 100 — 200 тыс. рублей. Высокие результаты показали более 800 учеников из 222 школ. Сумма выплаченных грантов составила 97,5 млн рублей.