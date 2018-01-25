Великий Новгород, 25 января, 2018, 16:31 — ИА Регнум. 74-ю годовщину освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков отметят традиционным лыжным переходом через озеро Ильмень. Как сообщает АУНО «ЦСП»,

Советские командиры идут по улице Великого Новгорода

27 января Федерация спортивного туризма Новгородской области организует переход уже в девятый раз, впервые он прошел в 2010 году и собрал 37 участников. В этом году заявки подали 49 новгородцев и один москвич. В течение двух дней они преодолеют более 40 км по льду Ильменя. Утром первого дня пять групп стартуют из деревень Коростынь, Песчаное, Гостцы, Холынья, Еруново. К вечеру все участники встретятся в заданной точке в середине озера, где остановятся на ночевку. К 17:00 28 января группы планируют финишировать в районе озера Мячино (Орловская насыпь) у памятника на месте гибели героев Советского Союза Ивана Герасименко, Александра Красилова и Леонтия Черемнова. В этом году исполняется 76 лет подвигу солдат, закрывших 29 января 1942 года своими телами амбразуру двух вражеских дзотов, обеспечив выполнение боевого задания.