Москва, 25 января, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Несмотря на усиление американского военного присутствия, ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает ухудшаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Афганистан

«Ухудшение ситуации с безопасностью в столице страны явно не соответствует ожиданиям Соединённых Штатов Америки, их новой стратегии на афганском направлении. Мы сомневаемся, что отправка Пентагоном дополнительно тысячи американских военнослужащих к уже переброшенным 4 тыс. человек способна переломить эти страшные и неутешительные тенденции», — заявила Захарова.

По её словам, несмотря на наращиваемое иностранное военное присутствие, обстановка в этом государстве остаётся крайне сложной.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) сохраняют боевую активность и осуществляют террористические атаки даже в Кабуле», — констатировала она.

Так, 20 января группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила атаку на охраняемое здание отеля «Интер-континенталь». По некоторым данным, число погибших достигло 40 человек, в том числе 14 иностранцев, включая граждан Украины, Казахстана, Германии и США.

Для проведения спецоперации по ликвидации террористов были привлечены силы американского спецназа, и это, полагают в МИД РФ, свидетельствует о том, что собственных сил властям Афганистана в борьбе с террористами не хватает.

МИД РФ также выразил озабоченность сообщениями о похищении неизвестными лицами 23 января в Кабуле сотрудницы миссии ООН и её сына.

«Мы по-прежнему убеждены, что ключом к стабилизации ситуации в Афганистане является запуск процесса национального примирения. Но складывается впечатление, что в Вашингтоне не считают приоритетной задачу межафганского диалога и продолжают делать ставку на силовые методы», — отметила Захарова.