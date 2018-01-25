Москва, 25 января, 2018, 16:02 — ИА Регнум. США взяли курс на расчленение Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Вместе с последовавшими за речью госсекретаря в Стэнфорде сообщениями из американских военных источников о формировании под патронажем США неких отрядов охраны границы в северной Сирии, населённой по преимуществу курдами, новая американская стратегия в отношении этого государства выглядит не иначе как курс на расчленение этой страны», — заявила Захарова.

«Не уверены, что в Вашингтоне задались вопросом, хотят ли этого сами сирийские курды или проживающие рядом с ними арабы, ассирийцы, туркоманы, черкесы», — подчеркнула она.

В то же время официальный представитель МИД РФ положительно оценила заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США будут делать ставку на политический подход в Сирии.

«Вместе с тем в качестве целей своих действий американцы по-прежнему провозглашают отстранение от власти законно избранного президента Сирии, объявлено о том, что Вашингтон намерен сделать бессрочным военное американское присутствие на территории этого суверенного государства. Мнением страны, которая является полноправным членом ООН, американцы интересоваться почему-то не стали», — отметила она.

Выступая ранее в Станфордском университете, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Москвы есть возможность применить свое «уникальное влияние» на президента Сирии Башара Асада. В то же время он заявил, что военное присутствие США в Сирии сохранится даже после окончательного уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).