Давос, Швейцария, 25 января, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, в Давосе может состояться встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа. Кроме того, возможна неформальная встреча лидеров стран «нормандского формата»: Украины, Германии и Франции.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Эксперты соглашаются с важной ролью США в поддержке Украины и защите её суверенитета. В свою очередь, политолог Антон Финько в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украине необходимо копировать протекционистскую политику президента Трампа.

«Действия Трампа в отношении поддержки национального производителя, американской внутренней промышленности — новый тренд. Если мы в Украине не сможем это скопировать, то это приведет к очень тяжелым последствиям для национальной экономики… Сейчас в моде протекционизм», — добавил Финько.

Он также провел параллели между романом Томаса Манна «Волшебная гора» и психическими проблемами современных политических мировых элит.

«Форум — это очень любопытное место. Это то место, где развиваются действие романа Томаса Манна «Волшебная гора». Его герои — это пациенты санатория, люди не очень здоровые. К сожалению, это в значительной степени символично. Мир и мировая политическая элита не отличаются моральным, морально-психологическим и морально-политическим здоровьем. На протяжении долгих лет делалась ставка на неолиберализм, на полную дерегуляцию. Это привело к усилению неравенства в мире и привело к оттоку производственных мощностей из европейских стран вовне. Сейчас наиболее оптимальным вариантом был бы отказ мировой экономической элиты, той, которая собирается в Давосе, от неолиберального экономического курса», — сказал Финько.

Кроме того, политолог Алексей Гарань назвал «ключевыми» для Украины встречи Порошенко с президентом Трампом и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

«Вижу две ключевые встречи. Одна — встреча с Кристин Лагард. Нам нужна поддержка МВФ, потому что это дешевые кредиты. Мы можем размещать наши облигации в других странах, но там будут более высокие проценты. Те требования, которые выдвигает МВФ, на самом деле они нужны нам, а не МВФ. Это касается антикоррупционного суда и земельной реформы. Проблема земельной реформы в том, что нам еще не удалось решить этот вопрос из-за политической чувствительности. А в год перед выборами это сделать будет еще труднее. По этому вопросу у нас будут непростые контакты с МВФ», — добавил Гарань.

По его словам, для Украины важно усилить санкции в отношении Кремля и получить летальное оружие от США.

«Это будет очень важным, когда между руководителями двух стран есть личный контакт. Для Трампа это важно, поскольку он очень многие международные события оценивает исходя из контекста личных отношений. Сейчас украино-американские отношения вышли на новый уровень. Американцы сделали санкции более жесткими, обсуждается предоставление Украине летального вооружения», — сказал Гарань.

При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в Давосе обсуждают ситуацию в Донбассе.

«Безусловно, ситуация на востоке Украины будет одним из ключевых моментов нашей дискуссии, потому что она влияет на весь мир. Те месседжи, которые мы посылаем, они принимаются мировым сообществом. Оно высоко оценивают роль Украины в защите своей независимости. Мы видим, что есть постоянная поддержка как со стороны США, в первую очередь, так и со стороны европейских государств. Сегодня нам важно реформировать Украину, потому что только успешная Украина победит. Тогда мы с гордостью выйдем из той войны, которая идет», — заявил Омелян из Давоса.

При этом директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко стал «хромой уткой» для Трампа.

«Баловство закончилось. Порошенко в Давосе заявил: Украина защищает весь мир от фейковых новостей. Желание «лизнуть» Трампу понятно. Но Трамп помнит, как во время выборов 2016-го именно Порошенко и посол в США Чалый помогали Клинтон разгонять фейки о сотрудничестве Трампа с Россией. Собственно, именно поэтому Порошенко стал со старта «хромой уткой» для Трампа. И может попрощаться с вторым президентским сроком», — написал Корнейчук на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 25 января в Давос прилетела американская делегация во главе с президентом Трампом. Он станет первым президентом США, посетившим швейцарский форум после 2000 года, когда там побывал экс-президент Билл Клинтон. Глава Белого дома планирует встретиться с мировыми лидерами и добиваться «более справедливой» торговли между США и партнерами. Перед вылетом в Швейцарию Трамп написал в своем Twitter, что в Давосе «расскажет миру, насколько велика Америка и что она делает».