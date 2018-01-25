Казань, 25 января, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Гражданская версия бомбардировщика Ту-160 может появиться в России по предложению президента России Владимира Путина, сообщает 25 января телеканал «Звезда».

Mil.ru Ту-160

Находясь с визитом на Казанском авиационном заводе, глава государства понаблюдал за полетом бомбардировщика Ту-160М, после чего предложил подумать над созданием на его основе сверхзвукового пассажирского авиалайнера.

«Надо сделать гражданскую версию», — сказал Путин, подчеркнув, что такой самолет будет обладать лучшими характеристиками, чем Ту-144.

Президент напомнил, что советский лайнер сошел с производства ввиду несоответствия стоимости билета среднему заработку в стране, и сообщил, что сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет. У нас территория колоссальная», — заключил президент.

Ранее Путин заявил о готовности госконтракта на поставку 10 ракетоносцев Ту-160М. По его словам, сумма средств в размере 160 млрд рублей позволит обеспечить полную загрузку завода до 2027 года.

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