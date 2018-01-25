Ярославль, 25 января, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Бывший хоккеист ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Илья Горохов считает, что МОК не допускает наших спортсменов для участия в Олимпиаде, чтобы насолить России.

Муниципалитет города Ярославля Илья Горохов

«Во-первых, я сожалею, что олимпийский спорт стал заложником политических игр сильных мира сего. Считаю, что Россия упустила позиции, которые были в МОК, WADA и других спортивных организациях. И «благодаря» этому спортивные соревнования перевели в политическую плоскость, спорт и политика переплелись. И России, как государству, сейчас стремятся насолить через спорт», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Илья Горохов.

Депутат считает, что Россия сейчас должна приложить максимум усилий для восстановления имиджа. А что касается Олимпиады, то мнение Ильи Горохова — «надо ехать, несмотря ни на что. Нас в дверь гонят, а мы в окно лезем».