Вильнюс, 25 января, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Балтийский центр развития СМИ (Baltic Centre for Media Excellence) и некий британский Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) с бюджетом в миллиард фунтов стерлингов, но работа которого строго засекречена, провёл масштабное исследование настроений русскоязычных в странах Прибалтики. При этом результаты исследования — «для внутреннего пользования» и не разглашаются. Частично их на закрытых встречах представили представителям правительств Литвы, Латвии и Эстонии, но лишь в некоем урезанном варианте. Информация об этом публично не должна была появиться, однако эти некие урезанные результаты оказались в распоряжении эстонской газеты Postimees, которая и опубликовала статью о массовом мониторинге настроений русскоязычных жителей западными структурами.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В выводах об Эстонии утверждается, что русскоязычное население в Эстонии наиболее дезинтегрировано от титульного населения в Прибалтике, любит Россию, президента Путина, местные СМИ считает пропагандистскими и не заслуживающие доверия, в НАТО видят агрессивный блок и так далее. Представители посольства Великобритании вынуждены были подтвердить, что такое исследование действительно проводилось во всех трёх странах, однако, ссылаясь на непубличность результатов, от развёрнутых комментариев отказались.

Между тем ИА REGNUM обнаружило в одной из русскоязычных групп в социальной сети Facebook в Литве пример похожего анкетирования. В Литве социологические исследования — будь то коммерческих агентств по изучению общественного мнения или государственного Департамента статистики — всегда проходят официально и с указанием цели.

«Только что принесли заполнить очень интересную анкету на работу, спросила, кто заказчик, ответили, что аноним, может, кто сталкивался? Заполнять отказалась, листик забрали», — пишет пользователь, которая успела сфотографировать вопросы анкеты (прилагаем к публикации).

Её необычность для Литвы не просто в том, что не указан заказчик и цель, но и что сама анкета на русском языке.

«Это ведётся из средств бюджета США по программе сдерживания российской агрессии в Прибалтике. Цель анкетирования — выяснить, через какие источники массовой информации происходит формирование русского сознания в Литве и какие настроения царят в русском сообществе и в каких половых и возрастных сегментах какие отличия. Одним словом, нас изучают как кроликов, для корректировки способов и источников форматирования нашего сознания. Подобное анкетирование происходило 2—3 года назад, сейчас, видать, хотят проверить, как изменилось сознание русских проживающих в Литве», — под примером анкеты написал депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов.