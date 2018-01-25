Кольцово, Новосибирская область, 25 января, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Средства бюджета Новосибирской области, которые направлялись на реализацию знакового регионального проекта — Биотехнопарка — использовались неэффективно. К таким выводам пришли новосибирские депутаты на заседании комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Основой для этого стал отчёт Контрольно-счётной палаты области по результатам проверки акционерного общества «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Btp-nso.ru Биотехнопарк

На создание, развитие и функционирование Биотехнопарка с 2011 по 2017 годы было выделено 1 млрд 178 млн рублей. Из них 75% или 883 млн рублей — из бюджета области, 18,4% или 216,2 млн рублей — из федерального бюджета и 6,6% или 78,5 млн рублей — из местного бюджета р.п. Кольцово. Основной объём средств — 75,6% (891 млн рублей) в форме бюджетных инвестиций был направлен в качестве взноса в уставный капитал АО, созданного для реализации проекта. На начало ноября 2017 года 91,2% доли уставного капитала принадлежало Новосибирской области, 8,8% — администрации р.п. Кольцово.

На момент проверки, общая площадь, на которой реализуется проект, составляла 24,8 га, из которых большая часть — участки, арендуемые у администрации р.п. Кольцово — 20,8 га; ещё 3,2 га принадлежали ООО «СФМ Фарм» и 0,8 га — АО «УК БТП». Из областного бюджета на аренду и оплату земельных участков в бюджет р.п. Кольцово было перечислено 53,9 млн рублей.

Согласно отчёту проверки, который опубликован на сайте КСП Новосибирской области, областной бюджет длительное время оплачивал аренду земельного участка, предназначенного для размещения общественно-парковой зоны площадью 4,2 га — речь идёт о сумме почти 11 млн рублей. При этом работы по планировке участка не проводились. Кроме того, участки площадью 4,2 га были сформированы для организации деятельности трёх резидентов, а договоры субаренды заключены только с двумя организациями.

«При этом возмещение затрат, понесённых УК «Биотехнопарк» на подготовку площадки для нужд резидента (353,0 тыс.руб.), в случае отказа резидента от реализации проекта, соглашением не предусмотрено. На ряде земельных участков расположены объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры (автодорога с освещением, сети тепло-водоснабжения, водоотведения, газопровод высокого давления и объекты системы электроснабжения), построенные и введённые в эксплуатацию, следовательно, необходимость дальнейшей аренды участков неочевидна», — считает КСП региона.

В числе нарушений указано также то, что за счёт бюджетных инвестиций, полученных в 2015 году, УК «Биотехнопарк» на сумму 29 млн рублей была произведена оплата оборудования, которое даже на конец ноября 2017 года не было поставлено, что «привело к безрезультативному использованию бюджетных средств».

«На 1 октября 2017 года расчётный остаток неиспользованных бюджетных инвестиций, полученных в 2017 году, составил 58,8 млн рублей, при этом на счетах АО «УК «Биотехнопарк» числится только 24,1 млн рублей. Целевые средства бюджетных инвестиций в 2017 году отвлечены Обществом на осуществление выплат поставщикам и подрядчикам, на погашение займов и кредита в Сибирском филиале ПАО КБ «Восточный», а также другие направления расходов, не предусмотренные Договором о предоставлении бюджетных инвестиций», — указывают аудиторы.

А субсидия, полученная в 2015 году за счёт средств федерального бюджета в размере 66,9 млн рублей по соглашению, заключенному с минэкономразвития Новосибирской области на создание участка фармацевтической технологии для выпуска опытных серий лекарственных препаратов, была использована безрезультативно. Оборудование в срок не поставлено и не введено в эксплуатацию. Кроме того, без согласования с областным минэкономразвития срок поставки оборудования был продлён, а в министерство представлена недостоверная отчётность о приобретение, установке и запуске оборудования.

«Изменена спецификация на оборудование ранее представленного к отчёту о расходовании субсидии. Заменены десять единиц оборудования, в отдельных случаях дорогостоящее оборудование импортного производства, заменено на оборудование отечественного производителя с иными характеристиками с сохранением ранее установленной стоимости. По расчетам КСП Новосибирской области, цены в спецификации по отдельным позициям значительно превышают рыночные цены (от 2,5 до 10,5 раза)», — показала проверка.

В 2016 году в нарушение условий предоставления субсидий, АО «УК «Биотехнопарк» обратилось за получением субсидий, получило и, согласно отчёту, использовало средства в сумме 20,8 млн рублей на выплату заработной платы и на погашение задолженности по налогу и страховые взносы, при том что на тот момент уже были получены и использованы бюджетные инвестиции на те же цели.

«Выявленные в ходе проверки недостатки и нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении полномочий главных распорядителей бюджетных средств (департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерства экономического развития Новосибирской области)», — заключили в КСП.

Также было установлено, что часть площади здания Центра коллективного пользования (293,26 кв.м.) принадлежит физическому лицу на основании договора соинвестирования строительства объекта. Сумма инвестиционного взноса составила 7 млн рублей из расчета 25,0 тыс. руб. за 1 кв.м. Убыток от инвестиционной деятельности по данной сделке, исходя из фактической стоимости построенного здания, составил по данным бухгалтерского учёта АО «УК «Биотехнопарк» 3,7 млн рублей, а по расчётам КСП (с учётом затрат на системы инженерно-технического обеспечения здания и на благоустройство территории, предусмотренных проектной документацией) — почти 9 млн рублей, который в силу убыточной деятельности Общества покрывался за счёт бюджетных средств. Ко всему прочему, на момент проверки деятельность АО «УК «Биотехнопарк» являлась убыточной (в 2015—2016 гг. убыток составил 33,3 млн рублей и 40,6 млн рублей соответственно, за 9 месяцев 2017 года — 62,9 млн рублей). За 9 месяцев 2017 года размер уставного капитала превышает стоимость чистых активов на 16 млн рублей. Выручка АО «УК «Биотехнопарк» от оказания услуг в 2016 году составила 5 млн рублей, за 9 месяцев 2017 году — 6,8 млн рублей. Из шести резидентов Биотехнопарка на 1 декабря 2017 года только три вели деятельность на его территории. Общий объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области шести резидентов Биотехнопарка в 2016 году составил 491,3 млн рублей, за 9 месяцев 2017 года — 432,3 млн рублей. При этом общий объём уплаченных налогов в бюджеты всех уровней в 2016 году имеет отрицательное значение — из-за возмещения налоговых поступлений из федерального бюджета одного из резидентов.

«Для устранения выявленных недостатков и нарушений представления Контрольно-счетной палаты Новосибирской области направлены в министерство экономического развития, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, акционерное общество «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий», — указывают аудиторы.

Как выяснилось в ходе заседания в Заксобрании, физическим лицом, о котором говорится в отчете КСП как о собственнике почти 300 кв. метров здания Центра коллективного пользования, является председатель совета директоров АО «УК «Биотехнопарк» Андрей Бекарев, который попытался оправдаться тем, что площадь была приобретена исключительно в интересах развития Биотехнопарка. Заместитель председателя комитета Ирина Диденко считает, что в данном случае, речь идёт об убыточности финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании Биотехнопарка. По её мнению, причина в том, что изначально не были выработаны объективные показатели и цели реализации проекта.

«Вы нас уверяете, что бюджетная отдача «Биотехнопарка» 400 миллионов. Это блуд абсолютный, поскольку федеральная методика позволяет учитывать налоги от предприятий, которые зарегистрированы, но не являются резидентами Биотехнопарка. С резидентов 50 млн рублей налогов получено за все годы реализации проекта. Сравните: при вложениях — 1 млрд 200 млн рублей», — уточнил заместитель председателя комитета Валентин Сичкарев и выразил недоверие действующей команде Биотехнопарка.

«Отсутствие управления полное», — так охарактеризовал ситуацию первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панферов.А председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов и вовсе заявил, что за 22 года депутатской работы он такой проверки не видел.

«Я долго думал, как создавалась такая «история». Видимо, ответ в словах Бекарева — все делалось «на коленке». Мы — за реализацию крупных инвестиционных и производственных проектов. Идея правильная, но не в том виде, как это было реализовано. За 1,2 млрд рублей можно было создать мощнейший комплекс, на котором будут заняты сотни людей, который будет давать полезную продукцию для региона», — сказал Морозов, предложив проанализировать всю парковую политику региона.

Как указывается на сайте Законодательного собрания региона, конкретные выводы по результатам проверки будут сделаны на следующем заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности после выработки профессиональных оценок по каждому замечанию.

«Мнение депутатов обозначено: результаты проверки АО «УК «Биотехнопарк» Контрольно-счетной палатой области показали неэффективность управления госсобственностью, отсутствие чёткого планирования, определения целей и задач реализации таких больших и важных региональных проектов, недостаточность контроля за использованием выделяемых на эти цели бюджетных средств», — подчеркнули в региональном парламенте.

Информация вызвала резонанс — тему обсуждают в СМИ и социальных сетях. Так известный общественный активист Владимир Кириллов на своей странице в Facebook написал: «Очень интересны события, которые происходят вокруг возможных хищений денежных средств в УК «Биотехнопарк Кольцово». То есть, мало того, что попилили бюджет и фактически устроили кормушку себе и своему бизнесу, так ещё и все разговоры об импортзамещении оказались туфтой. Тупо завозят (интересно, как?) и продают импортные изделия для протезирования под прикрытием Биотехнопарка. И да, интересно, на кого и куда ушли 65 миллионов рублей «спонсорской помощи» УК Биотехнопарк?»

Как пишет «Континент Сибирь», в мае 2017 года новосибирские депутаты уже поднимали вопрос эффективности работы Биотехнопарка. Однако всё же решили «разморозить» 121 млн рублей — сумму, необходимую для продолжения реализации проекта. В начале июня 2017 года средства были разблокированы, и проект получил необходимую сумму. Вернуться к вопросу планировалось не ранее марта 2018 года.

Издание допускает, что в отношении руководства Биотехнопарка может быть возбуждено уголовное дело — результаты проверки «могут служить основанием для возбуждения уголовного дела против гендиректора Биотехнопарка Владимира Кожевникова и инвестора проекта, известного новосибирского бизнесмена Андрея Бекарева».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года новосибирские власти решили дополнительно профинансировать из бюджета Новосибирской области Биотехнопарк в наукограде Кольцово — на эти цели было предусмотрено 159 млн рублей. Средства должны были пойти на софинансирование доукомплектования оборудования, подготовку площадок для начала строительства объектов резидентов Биотехнопарка, проектирование распределительного пункта РП-10.

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В конце того же 2016 года правительство Новосибирской области выделило из бюджета региона ещё 47,7 млн рублей управляющей компании Биотехнопарка на возмещение понесённых затрат, связанных с функционированием индустриальных (промышленных) парков, включающих в себя расходы на содержание управляющих компаний, налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В конце марта 2017 года стало известно, что на индустриальные парки и технопарки Новосибирской области в 2017 году из федерального бюджета выделено 208,6 млн рублей. Из этих средств 117,7 млн рублей — на создание индустриального парка в сфере биотехнологий, 90,85 млн рублей — на Индустриальный парк «Промышленно-логистический парк Новосибирской области». А всего за четыре года, с 2016 по 2019 год, регион получит на развитие индустриальных парков и технопарков 774,16 млн рублей.

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