Ярославль, 25 января, 2018, 15:07 — ИА Регнум. В Ярославле на суд общественности представлен новый логотип «Главной Масленицы страны». В его основе — образ солнца, ядро которого заменено буквой «Я», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Yarregion.ru Логотип ярославской масленицы

Как пояснили в департаменте туризма, символ не только делает логотип персонифицированным, но и работает на личное вовлечение каждого жителя Ярославской области и каждого гостя Масленицы: «Я — в Ярославии», «Я — на Масленице».

Лучами прорисованы дома и храмы Ярославии с открытыми окнами и дверями, как отражение гостеприимства и открытости региона. Дополняют лучи золотые капли — символы пробуждающегося весеннего солнца. Контуры логотипа не замкнуты и наполнены светом и воздухом — это дает ощущение легкости, дыхания и простора.

Цветовая гамма логотипа экологична и построена на трех цветах: золотом, светло-зеленом и охры. Это воплощение визуального и вкусового оттенков праздника: солнечный свет, первая весенняя зелень, охристые оттенки тягучего ярославского меда, с которым так вкусно есть блины.

«Новое решение логотипа — это само воплощение праздника. Причем именно ярославского праздника. Теплые, радостные тона, понятный посыл, обращенный к каждому лично, — это замечательное приглашение. Это воспоминание, которое хочется сохранить», — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В департаменте рассказали, что стилистика и цветовая гамма логотипа выполнены на основании нового брендбука Ярославской области. Логотип, по сути, является одним из линейки вариантов бренда, специально разработанных для разных событий.

Напомним, новый туристический бренд Ярославской области — «Ярославия. Среднерусская гардарика». Его разработкой по заказу департамента туризма региона занималось ООО «ИнтелМедиа» из Санкт-Петербурга. Стоимость работ в результате открытого конкурса упала с 2 млн рублей до 1,38 млн. За эти деньги подрядчик должен разработать концепцию позиционирования региона, создать брендбук, разработать имиджевую символику, включая логотип и варианты его использования.

Бренд региона будет презентован 30 января.