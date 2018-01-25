Москва, 25 января, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Большой утратой для России назвал кончину певицы Людмилы Сенчиной министр культуры Владимир Мединский. Его соболезнования родным и близким артистки опубликованы 25 января пресс-службой министерства.

Людмила Сенчина

«Душевно щедрая, женственная и обаятельная, она посвятила свою жизнь высокой цели — служению искусству и людям», — сказал Мединский.

Он отметил насыщенный путь певицы, ее преданность сцене. Зрителям и поклонникам эстрадной песни запомнился ее прекрасный голос и неповторимая манера исполнения, самобытный талант артистка без остатка дарила публике, передавала людям положительные эмоции, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка России певица Людмила Сенчина скончалась 25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Более года она страдала от тяжелой болезни, последние месяцы находилась под наблюдением врачей.

Людмила Сенчина — выпускница музыкального училища при Ленинградской консерватории — была одной из ведущих солисток Театра музыкальной комедии в 1970—1975 годах. Пик ее популярности пришелся на 1970—1980 годы.

Артистка участвовала во многих отечественных и зарубежных проектах. Она работала с Мишелем Леграном, Давидом Тухмановым, Игорем Тальковым, исполнила романсы для телефильма «Дни Турбиных».

В своем завещании артистка указала, что хочет быть похороненной на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Её близкие и руководство Театра музыкальной комедии занимаются организацией церемонии погребения.

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