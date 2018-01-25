Ростов-на-Дону, 25 января, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Ростовская область экономит около 500 млн рублей на прямых выборах мэра, сделав выбор в пользу института сити-менеджеров. Об этом на пресс-конференции 25 января заявил донской губернатор Василий Голубев, сообщает ИА REGNUM . Он также затронул оценку качества эффективности работы назначенцев.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Я работал и назначенным, и избранным. Всё зависит от качества самого менеджера, от качества выбора, от механизма этого выбора, от его отношения к тому, чем он занимается, поэтому я сегодня за сити-менеджеров. Во-первых, это ситуация, на которую более оперативно можно влиять. Во-вторых, она менее затратная по финансам, что сегодня очень важно. По нашим оценкам, это 500 млн рублей, детально никто не считал, это сложно просчитать. А люди жалуются (на работу назначенцев) там, где сити-менеджер и его команда работают некачественно, безрезультатно. И такие примеры у нас есть», — отметил глава региона.

По его словам, в процессе назначения на должность глав администрации нужна более тщательная экспертная оценка, подбор кандидатов.

«Сити-менеджер должен быть хорошим хозяйственником и организатором вместе с той командой, которую он подбирает», — дополнил Голубев.

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Кто и как пытается вернуть прямые выборы мэров?

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года два региональных отделения политических партий России попытались вернуть прямые выборы мэра Ростова-на-Дону и глав районов. По мнению из представителей, возврат прямого волеизъявления граждан возможен и необходим. Но их попытки в результате оказались тщетны, как и прогнозировали это эксперты.

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Прямые выборы мэра превратят Ростов-на-Дону в «Свадьбу в Малиновке»?

Вместе с тем конец 2017 года в Ростове-на-Дону ознаменован требованием отставки сити-менеджера Виталия Кушнарёва, который был назначен на эту должность в ноябре 2016 года. По мнению горожан, градоначальник как хозяйственник себя не проявил, а донская столица постепенно теряет своё лицо.

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