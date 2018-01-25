Тюмень, 25 января, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Жажда лёгкой наживы может стоить жителю Тюмени 15 лет свободы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 25 января, на такой долгий срок за решёткой могут оказаться 58-летний мужчина и его 20-летний сын.

AlexVan Тюрьма

Читайте также: Бизнесмен и его семилетний сын убиты в Оренбурге

«Подзаработать» злоумышленник решил на состоятельных людях города. Всё «необходимое» у него для этого было — мужчина владел навыками специальной боевой и тактической подготовки, умел обращаться с оружием и владел пистоном «Марголина» с глушителем, правда, незаконно.

Также в сюжете: В Москве расследуют убийство бизнесмена

Сначала, чтобы запугать бизнесменов, мужчина систематически обстреливал их иномарки. Требования о передаче крупных сумм денег жертвам уже озвучивал сын злоумышленника. У одного из бизнесменов по телефону он потребовал 300 тыс. рублей, а у другого бизнесмена и его супруги — 4 млн рублей. При этом пригрозил применением оружия.

«Опасаясь за свою жизнь, женщина с детьми уехала из города, а ее супруг перестал появляться в офисе. Предприниматели обратились в полицию, и вымогатели вскоре были установлены», — добавили в надзорном ведомстве.

Подозреваемый задержан и помещён в СИЗО. Его сын находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела переданы в суд. За вооруженное вымогательство злоумышленник может лишиться свободы на срок от 7 до 15 лет.