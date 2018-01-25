Киев, 25 января, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможности своего выдвижения на пост главы государство во второй раз. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает 25 января УНН.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

По его словам, он примет решение о выдвижении на выборы, исходя из ситуации в ближайшие шесть месяцев.

«Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными», — отметил Порошенко.

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Напомним, ближайшие президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. По словам экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, Порошенко готовит фальсификации на предстоящих выборах, чтобы остаться на второй срок. Также президент Украины подал на рассмотрение Верховной рады предложение о смене состава Центральной избирательной комиссии.

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По данным социальных опросов, действующая власть на Украине имеет очень низкий рейтинг. Люди не доверяют спустя три года реформ ни правительству, ни Верховной раде, ни президенту.