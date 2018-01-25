Степанакерт, 25 января, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 25 января провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного-Карабаха и Азербайджана, севернее села Талиш Мартакертского района.

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Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиций Армии обороны наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Однако по причине густого тумана не удалось установить визуальный контакт между группами наблюдения по обе стороны линии соприкосновения.

Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Нагорного Карабаха.