Углич, Ярославская область, 25 января, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Администрация Угличского района Ярославской области запретила проводить на своей территории экскурсии гидам, не имеющим местной аккредитации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Угличского муниципального района.

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«Мы совместно с Ярославским государственным университетом провели обучение 74 гидов и они получили дополнительное профильное образование государственного образца. Это требование еще не принятого, но уже опубличенного закона о лицензировании экскурсионной деятельности. Таким образом мы выступили на опережение и постановлением главы администрации ввели аккредитацию экскурсоводов на территории нашего района. Если кто-то попытается провести экскурсии без разрешения, то это будет незаконная, пиратская деятельность. Понятно, что если экскурсия будет обзорная, то мы это отследить не сможем и воспрепятствовать, наверное, тоже. Но при попытке провести экскурсии, к примеру, в Угличском кремле, такое нарушение не останется без внимания», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Угличского муниципального района Юлия Воронова.

Решение угличских властей вызвало недоумение иногородних туроператоров. Сейчас экскурсоводы из Ярославля нередко работают в районных центрах, проводя экскурсии по Угличу, Ростову, Переславлю, Мышкину. Туроператорам это удобно тем, что экскурсия начинается еще при выезде группы из областного центра. В случае, если ярославский экскурсовод не сможет работать в Угличе, турфирма вынуждена будет нанимать двух гидов, что приведет к удорожанию услуг.

«А судьи кто? У нас даже кафедра туризма в ЯрГУ не проводила такие аттестационные комиссии для ярославских гидов. Думаю, что Угличский район проявляет местечковость. Если нашим гидам будут мешать проводить экскурсии, то мы обратимся в антимонопольную службу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник операторского отдела «Яроблтура» Игорь Лапата.

Впрочем, на самой кафедре регионоведения и туризма Ярославского госуниверситета нововведение приветствуют. Кафедра активно помогала угличским властям в подготовке местных специалистов.

«Конечно, можно подумать, что такие решения местной власти — проявление некоего подобия феодальной раздробленности, но это вынужденная мера ввиду отсутствия регионального или федерального закона об аккредитации гидов. И это временная мера, пока не появится соответствующий закон», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрей Данилов.