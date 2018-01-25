Калуга, 25 января, 2018, 14:14 — ИА Регнум. На производственном участке КП-6 в Калуге налажено производство шкафов для раздевалок и офисной мебели, которая будет использована для обеспечении тренировочного процесса команд-участников чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 25 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Олег Сивухов.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области Продукция калужских осужденных для футбольных баз

По его словам, два месяца производственный сектор учреждения трудился над изготовлением изделий из ламинированной ДСП. Общая стоимость изделий оценивается в 2 млн рублей.

В настоящее время отобранную мебель, соответствующую требованиям и пожеланиям спортсменов и администрации, устанавливают на новых тренировочных базах у Тульского и Грабцевского шоссе.

Напомним, новые калужские спортивные объекты будут оборудованы согласно всем требованиям ФИФА. В частности, на футбольных полях планируется постелить натуральные газоны, оборудовать зрительские трибуны на 500 мест, а также создать зоны для прессы. В административном здании предусмотрят две раздевалки для команд (каждая на 23 игрока), отдельную комнату для тренировочного состава, судейскую, кабинет первой медицинской помощи, массажный кабинет, конференц-зал и буфет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.