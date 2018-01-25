Давос, Швейцария, 25 января, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Сбербанк готов к продаже своей украинской «дочки», остаётся получить разрешение Нацбанка Украины. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

В ходе делового завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе руководитель Сбербанка заявил, что сделка уже подготовлена.

«У нас все подготовлено. Вопрос в том, дадут ли нам разрешение на продажу банка власти Украины — вот это главное», — цитирует слова Грефа сайт banki.ru.

Отметим, российский Сбербанк принял решение о продаже украинского дочернего предприятия после того, как президент Украины Петр Порошенко в марте 2018 года ввел в действие сроком на год санкции в отношении пяти российских банков.

Напомним, тогда под санкции руководства Украины попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, принадлежащий Сбербанку, VS Bank и принадлежащий ВТБ БМ Банк.

Также отметим, в начале апреля 2017 года украинские националисты начали блокировать отделение «Сбербанка» в Харькове. Радикалы ультранационалистической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утром 10 апреля замуровали харьковское отделение российского «Сбербанка».

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Организаторы акции заявили, что радикалы планируют также «заняться отделениями «ВТБ», «Альфа-банка» и «Проминвестбанка».