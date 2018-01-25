Москва, 25 января, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Добросовестную конкуренцию на рынке ЕАЭС поможет укрепить соглашение о специфических субсидиях, заявил на заседании правительства 25 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В повестке заседания намечено рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения. Этот документ предусматривает добровольное согласование странами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров.

Также в соглашении говорится о согласовании проведения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) разбирательств, связанных с предоставлением таких национальных специфических субсидий.

«По всей вероятности, подобное соглашение сможет укрепить в рамках Евразийского союза правила добросовестной конкуренции», — считает Медведев.

Соглашение поможет повысить прозрачность и предсказуемость мер господдержки промышленных секторов.

Медведев отметил, что урегулирование процедуры выделения специфических субсидий — в общих интересах членов ЕАЭС.