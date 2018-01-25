Джакарта, 25 января, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Контракт на поставку в Индонезию российских истребителей Су-35 может быть подписан в ближайшее время, сообщил 25 января посол Индонезии в России Вахид Суприяди.

Vitaly V. Kuzmin Су-35С

По его словам, с контрактом на поставку техники в Индонезию нет никаких проблем, в настоящее время решаются технические вопросы.

«Скоро. Нет никаких проблем, дело в технических вопросах <…> Мы надеемся, что мы получим хотя бы один истребитель к августу. 17 августа — День независимости Индонезии, и мы надеемся к этой дате», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее начальник штаба индонезийских ВВС Юйюй Сутисна сообщал, что заключение контракта может состояться уже в январе 2018 года. В соответствии с условиями соглашения, Россия поставит в Индонезию 11 истребителей Су-35 на замену американским F-5E/F Tiger II.

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Правда, рассчитываться за самолеты в Джакарте планируют не живыми деньгами, а по бартерной схеме. Взамен истребителей, Индонезия поставит в Россию традиционные экспортные товары: чай, кофе, каучук, обувь, текстиль и другие.